Боец Николай Чибисов по прозвищу Чибис прокомментировал предстоящий матч-реванш с Андреем Ефимовым, более известным под псевдонимом Ушу Мастер.

«Андрей давно в боях, ветеран. Смотрел его бои еще тогда, когда пошел заниматься боксом. Да, опыта у него много, и мне кажется, что, наверное, в 10 раз больше чем у меня, но мы с командой подготовили хороший план, провел полноценный лагерь. Пройдем его легко «, — сказал Чибисов «СЭ «.

«На какую победу рассчитываю? На досрочную. Всегда стараюсь завершать поединки досрочно. Лежачему руки не поднимают, поэтому, как меня и учили, буду стараться все завершить в первом или втором раунде».

Чибисов и Ефимов сразятся на турнире РЕН ТВ, который пройдет 5 августа в Москве. Бой пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

В их первом поединке, который состоялся в кулачной лиге Top Dog, победу нокаутом одержал Чибисов.