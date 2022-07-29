Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:11

Чибисов — об Ушу Мастере: «Пройдем его легко»

Чибисов прокомментировал реванш с Ефимовым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Боец Николай Чибисов по прозвищу Чибис прокомментировал предстоящий матч-реванш с Андреем Ефимовым, более известным под псевдонимом Ушу Мастер.

«Андрей давно в боях, ветеран. Смотрел его бои еще тогда, когда пошел заниматься боксом. Да, опыта у него много, и мне кажется, что, наверное, в 10 раз больше чем у меня, но мы с командой подготовили хороший план, провел полноценный лагерь. Пройдем его легко «, — сказал Чибисов «СЭ «.

«На какую победу рассчитываю? На досрочную. Всегда стараюсь завершать поединки досрочно. Лежачему руки не поднимают, поэтому, как меня и учили, буду стараться все завершить в первом или втором раунде».

Чибисов и Ефимов сразятся на турнире РЕН ТВ, который пройдет 5 августа в Москве. Бой пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

В их первом поединке, который состоялся в кулачной лиге Top Dog, победу нокаутом одержал Чибисов.

ММА
0
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харитонов считает, что Махачев победит Оливейру

Чибисов: «Фара Ядуллаев — это гастролер и джорнимен в мире поп-ММА»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости