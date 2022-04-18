Угас получил перелом глазницы в бою со Спенсом

Кубинский боксер Йорденис Угас проиграл пояс WBA в полусреднем весе Эрролу Спенсу. 17 апреля Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде. После боя Угас рассказал, что в бою он получил перелом глазницы.

«Хочу извиниться, что не явился на пресс-конференцию и не поблагодарил всех тех, кто поддерживал меня. У меня перелом, — написал Угас в соцсетях. — Скоро врачи скажут мне, как будет проходить лечение. Всю ночь я был в больнице и пишу об этом с одним открытым глазом, второй все еще закрыт».

Также Угас подчеркнул, что, несмотря на тяжелую травму, не намерен завершать боксерскую карьеру. «Мы многого добились, смиренно принимали победы и поражения, — отметил кубинец. — Я расстроен, но спокоен. За свою карьеру я боксировал с Портером, Пакьяо, Спенсом. Все они являются одними из лучших в истории. Горжусь, что получил право разделить с ними ринг. Я завоевал миллионы сердец. С Божьей помощью наступят великие дни... Мы восстановимся и вернемся сильнее. Благодарю».