Тедди Атлас: «В бою с Фьюри Нганну будет выглядеть как инвалид»

Американский тренер и телекомментатор Тедди Атлас не верит в победу действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в бою против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0).

«Нганну под 2 м ростом, больше 120 кг, — сказал Атлас в своем подкасте The Fight with Teddy Atlas. — В нем нет ничего, кроме мускулов и стали. Он мог бы нанести удар в голову и вырубить. Однако Нганну не сможет наносить удары ногами, поэтому он не сможет использовать весь свой атлетизм. В этом бою он будет выглядеть инвалидом, потому что не сможет показать себя полностью. В конце концов деньги — главная причина этого боя. Он получит хороший, очень хороший гонорар. Значит ли это, что у него вообще нет шансов на победу? Я так говорить не буду, но стоит признать, что шансы здесь сильно не в его пользу».

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.