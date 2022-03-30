Морено ответил на обвинения Фигередо в расизме

Брэндон Морено ответил на обвинения Дейвисона Фигередо в расизме.

«Это полная глупость, — сказал мексиканец в интервью ESPN Deportes. — Марсело Рохо (напарник Морено) баловался в телефоне: вел прямую трансляцию в соцсетях и применял всякие фильтры. Жаль, что мы не можем показать вам полное видео, потому что это была прямая трансляция и он ее не сохранил.

Рохо применял фильтры на Дане Уайте, моих товарищах по команде и на мне. Он навел камеру на Фигередо и включил фильтр обезьяны. Это правда. Кто-то в этот момент сделал скриншот. Мы не знаем, кто. Сейчас Рохо называют расистом. Но, знаешь, любой, кто знает Марсело, скажет вам, что он не расист».

Ранее Фигередо попросил Дану Уайта не организовывать ему четвертый бой с Морено, так как он не позволит, чтобы кто-либо позволял в его адрес расистские выпады.

«Я хотел провести четвертый бой против Морено, так как знаю, что этого хотят фанаты, — написал бразилец в соцсетях. — Но так было до тех пор, пока его команда не перешла черту. Они позволили себе в мой адрес расистские комментарии, назвав меня обезьяной. Они даже купили фотографию обезьяны и наложили ее поверх фотографии моего лица».

Фигередо бился с Морено трижды: в декабре 2020 года была зафиксирована ничья, в июне 2021 года победу одержал Морено, а в январе бразилец взял реванш, победив единогласным решением судей. По данным журналиста Ариэля Хельвани, UFC планирует провести четвертый бой между Фигередо и Морено.