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Марлон Вера: «В бою с Яном судьи подарили победу О'Мэлли»

Марлон Вера считает, что в бою с Яном судьи подарили победу О'Мэлли
Давид Хачатрян
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Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (20-7) считает, что Шон О'Мэлли (16-1) проиграл бой Петру Яну (16-4) на UFC 280.

«Многие посчитали, что бой выиграл Ян со счетом 3-0 по раундам. Я бы отдал победу Яну со счетом 2-1 по раундам, — сказал Вера на The MMA Hour. — Язык тела О'Мэлли после боя словно говорил: «Я проиграл бой». Судьи подарили ему победу. Как бы то ни было, он выиграл бой. Теперь он будет первым номером рейтинга. Это был подарок [к его дню рождения]».

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
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