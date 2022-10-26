Марлон Вера: «В бою с Яном судьи подарили победу О'Мэлли»

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (20-7) считает, что Шон О'Мэлли (16-1) проиграл бой Петру Яну (16-4) на UFC 280.

«Многие посчитали, что бой выиграл Ян со счетом 3-0 по раундам. Я бы отдал победу Яну со счетом 2-1 по раундам, — сказал Вера на The MMA Hour. — Язык тела О'Мэлли после боя словно говорил: «Я проиграл бой». Судьи подарили ему победу. Как бы то ни было, он выиграл бой. Теперь он будет первым номером рейтинга. Это был подарок [к его дню рождения]».

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.