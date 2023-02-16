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Сегодня, 14:35

Генри Сехудо: «Джон Джонс должен оставаться первым номером pound-for-pound»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) в случае победы над Сирилом Ганом (11-1) должен вернуться на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Я верю, что он победит Сирила Гана. Если он остановит Сирила Гана, Джон Джонс должен и всегда будет оставаться первым номером pound-for-pound. Почему я так говорю? Из-за его резюме. Оно безупречно. Посмотрите, чего он добился в MMA. Сейчас он собирается подняться в тяжелый дивизион UFC и завоевать титул», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Генри Сехудо
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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