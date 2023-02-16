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Сегодня, 15:04

Джейк Пол в случае победы над Томми Фьюри сможет претендовать на титул WBC

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) войдет в рейтинг WBC в крузервейте и сможет в дальнейшем претендовать на пояс чемпиона, если одолеет Томми Фьюри (8-0).

«Джейк Пол был близок к тому, чтобы войти в рейтинг WBC в течение последних нескольких лет, начиная с первого мероприятия, организованного в Великобритании, когда его брат Логан дрался с KSI, — сказал глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман Sky Sports. — В тот вечер Джейк завоевал пояс WBC среди любителей в андеркарде.

Джейк предан спорту и уважает его, а WBC не потерпит дискриминации в отношении кого бы то ни было. Он заслуживает тех же возможностей, что и другие боксеры. Он продемонстрировал ударную мощь и хорошие навыки, а также крепкий подбородок".

Бой Фьюри и Пола должен состояться 25 февраля в Саудовской Аравии.

Бокс
Джейк Пол
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