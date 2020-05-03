Сехудо продемонстрировал отличную физическую форму в преддверии UFC 249

На турнире UFC 249 Генри Сехудо проведет первую защиту титула в легчайшем весе против бывшего чемпиона Доминика Круза. Бой пройдет 9 мая.

Сехудо опубликовал в Instagram фото, на котором хороша видна его физическая трансформация, проделанная им за 12 недель интенсивных тренировок.

Изначально Сехудо должен был защищать титул против Жозе Альдо на UFC 250, однако из-за пандемии коронавируса Альдо не смог покинуть пределы Бразилии и ему на замену вышел Круз, который не дрался с конца 2016 года, когда уступил чемпионство Коди Гарбрандту.

На счету 33-летнего Сехудо 15 побед и два поражения. В активе 34-летнего Круза 22 победы при 2 поражениях.