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Сегодня, 15:38

Сехудо: «Физиев — это темная лошадка легкого дивизиона UFC»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) высоко оценил навыки Рафаэля Физиева (12-1).

«Рафаэль Физиев — это темная лошадка легкого дивизиона UFC. То, как он сокращает дистанцию и то, как он использует весь свой арсенал для того, чтобы подготовить нокаутирующий удар, — просто красота. Я не могу дождаться его боя против Джастина Гэтжи», — написал Сехудо в Twitter.

Бой Джастина Гэтжи (23-4) и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.

Генри Сехудо
Рафаэль Физиев
UFC
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