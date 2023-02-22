Сехудо: «Физиев — это темная лошадка легкого дивизиона UFC»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) высоко оценил навыки Рафаэля Физиева (12-1).

«Рафаэль Физиев — это темная лошадка легкого дивизиона UFC. То, как он сокращает дистанцию и то, как он использует весь свой арсенал для того, чтобы подготовить нокаутирующий удар, — просто красота. Я не могу дождаться его боя против Джастина Гэтжи», — написал Сехудо в Twitter.

Бой Джастина Гэтжи (23-4) и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.