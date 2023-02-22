Тренер Сирила Гана: «Я ожидаю получить лучшую версию Джона Джонса»

Главный тренер Сирила Гана (11-1) Фернан Лопес уверен, что экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) с первых минут боя пойдет в борьбу.

«Что бы кто ни говорил, у Джона Джонса и его команды есть план А — это борьба, — сказал Лопес MMA Junkie. — Он пойдет в борьбу как только начнется бой. Я вам это гарантирую. Я не говорю, что Джон не будет стараться нанести Сирилу сечку — я верю, что он может донести удар до любого, но давайте начистоту: Сирил на ногах — это другой уровень. Когда ты начинаешь с ним драться на ногах, то быстро осознаешь, что что-то идет не так. Этот парень другой.

Если подумать о Джоне Джонсе и посмотреть на его последний бой, который он провел в полутяжелом весе, вы можете подумать, что это было плохое выступление, но если вы найдете время, чтобы посмотреть многие его бои, то поймете, что он очень опасен. Его бойцовский IQ зашкаливает. Он очень хорош, и я ожидаю, что мы получим лучшего Джона Джонса. Подвижного, опасного и злобного Джонса. Я уверен, что мы получим лучшую [версию] Джона Джонса".

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.