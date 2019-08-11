"Счастлива защитить свой пояс". Шевченко - о победе над Кармуш

Чемпионка UFC в легком весе Валентина Шевченко прокомментировала победу над Лиз Кармуш. Спортсменка, имеющая гражданство Киргизии, России и Перу, стала победительницей главного поединка турнира UFC Fight Night 156 в Монтевидео (Уругвай).

Счастлива вновь защитить свой пояс UFC! Спасибо, Уругвай, - написала Шевченко в Twitter.

31-летняя спортсменка, являющаяся чемпионкой организации, одержала 18-ю победу в карьере при трех поражениях. Одно из них нанесла Кармуш в 2010 году техническим нокаутом.

Шевченко провела вторую защиту титула в полулегком весе. В первой защите пояса UFC она победила Джессику Ай.