"Счастлива защитить свой пояс". Шевченко - о победе над Кармуш

Чемпионка UFC в легком весе Валентина Шевченко прокомментировала победу над Лиз Кармуш. Спортсменка, имеющая гражданство Киргизии, России и Перу, стала победительницей главного поединка турнира UFC Fight Night 156 в Монтевидео (Уругвай).
Happy to defend my @ufc belt again! Gracias Uruguay 🇺🇾!!!#AndStill #UFCUruguay pic.twitter.com/33YwnhpBms— Valentina Shevchenko (@BulletValentina) August 11, 2019
Счастлива вновь защитить свой пояс UFC! Спасибо, Уругвай, - написала Шевченко в Twitter.
31-летняя спортсменка, являющаяся чемпионкой организации, одержала 18-ю победу в карьере при трех поражениях. Одно из них нанесла Кармуш в 2010 году техническим нокаутом.
Шевченко провела вторую защиту титула в полулегком весе. В первой защите пояса UFC она победила Джессику Ай.
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