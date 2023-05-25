Сайборг сообщила, то UFC не предлагал ей реванш с Нуньес

Чемпионка Bellator в женском полулегком весе Крис Сайборг объяснила, почему не стала продлевать контракт с UFC.

«В UFC нет активного женского полулегкого дивизиона. Я пыталась добиться немедленного реванша, но Нуньес не дралась в этом весе еще два года. Когда в UFC не смогли предложить матч-реванш, то я провела последний бой по своему контракту, победив претендентку №1 Фелицию Спенсер, а затем стала свободным агентом. Позже я подписала один из самых выгодных контрактов в истории спорта, заключив соглашение с Bellator», — цитирует Сайборг Metaratings.ru.

37-летняя спортсменка из Бразилии провела 29 поединков в ММА, одержала 26 побед, потерпела 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.