Менеджер Исмагулова: «Дамир еще один поединок в UFC может провести»

Саят Абдрахманов, ведущий ММА-менеджер СНГ, рассказал, что Дамир Исмагулов (24-2) должен провести в UFC еще как минимум один бой. Об этом Абдрахманов сказал «СЭ».

— Главный вопрос — уходит Дамир из спорта или нет? Он заявил, что это был последний его бой.

— Я думаю, мы еще увидим Дамира, он еще не сказал свое последнее слово, он еще себя покажет. У него уже были предложения от других организаций, очень хорошие финансово, но он не захотел уходить из UFC на такой ноте, после поражения. Еще один поединок он может провести. Если бы мы хотели уйти, мы бы уже ушли. Если бы он захотел.

Исмагулов в прошлом бою проиграл Арману Царукяну (19-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США. После боя Исмагулов сказал, что завершает карьеру.