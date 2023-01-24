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Сегодня, 11:14

Российский боец Павлович принес извинения за оскорбительный пост

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец UFC Сергей Павлович принес извинения за свой скандальный пост в соцсетях.

«Из-за языкового барьера я не понимал значения вещей, написанных обо мне. Сообщение было размещено по ошибке, я не поддерживаю, что там было написано обо мне», — приводит слова Павловича ИА REGNUM со ссылкой на соцсети бойца.

Ранее 30-летний россиянин опубликовал в Twitter изображение со своей фотографией, на которой были написаны сообщения оскорбительного и провокационного характера. Через некоторое время спортсмен удалил запись.

Источник: https://regnum.ru/news/3773507
Сергей Павлович
UFC
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