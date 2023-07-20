Сауль Альварес: «Мне не нужно готовиться к бою с Чарло, потому что я всегда готов»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) обратился к фанатам.

«Позвольте мне сказать вам одну вещь. Мне не нужно готовиться, потому что я всегда готов, черт побери», — заявил Альварес в соцсетях, реагируя на критику со стороны фанатов по поводу того, что он играет в гольф вместо того, чтобы тренироваться к бою с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1), который состоится 30 сентября.

Альварес и Чарло должны подраться в сентябре.