Боец закинул соперника на спину и станцевал лезгинку. Это было во время поединка
13:26
На турнире по ММА в Москве произошел курьезный случай. Во время поединка в категории до 70 кг боец Анвар Магомаев станцевал лезгинку с соперником на спине. После танца он бросил оппонента.
Магомедов в итоге одержал победу над Дмитрием Савиным во втором раунде.
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