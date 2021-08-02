Боец закинул соперника на спину и станцевал лезгинку. Это было во время поединка

На турнире по ММА в Москве произошел курьезный случай. Во время поединка в категории до 70 кг боец Анвар Магомаев станцевал лезгинку с соперником на спине. После танца он бросил оппонента.

Магомедов в итоге одержал победу над Дмитрием Савиным во втором раунде.