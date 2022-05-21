Российские борцы сыграли во wrestball со звездами поп-ММА

Команда российских борцов-вольников в Сколкове сыграла во wrestball cо звездами поп-ММА. Всего в дружеском турнире приняли участие три команды — команда борцов, команда URF (United Russian Fighters) и команда лиги Hype Fighting.

За борцов играли олимпийские чемпионы Заурбек Сидаков и Хаджимурад Магомедов, чемпион мира-2021 Абасгаджи Магомедов. Борцы, чью команду возглавлял главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, выиграли оба своих матча.

Wrestball — смесь баскетбола и борьбы. Задача — забросить мяч в баскетбольное кольцо. При этом можно бежать с мячом как в регби, борцовские броски разрешены.

В ближайшем будущем будет создана лига по wrestball, и уже в июле планируется гала-матч в Москве.