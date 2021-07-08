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Саитов пожелал удачи Мурату Гассиеву в предстоящему бою

17:13

Заслуженный мастер спорта России по боксу Олег Саитов высказался о предстоящем бое Мурата Гассиева против немца Майкла Виллиша.

22 июля соперникам предстоит сразиться за титул чемпиона WBA Asia в тяжелом весе.

«Пожелаю ему побоксировать, прочувствовать ринг. У него поменялся соперник, а это всегда сложно. Потому что ты настраиваешься на одного, а потом по ходу пьесы приходится перестраиваться. Технико-тактически он очень оснащен, поэтому сможет выиграть у любого соперника», — считает Саитов.

27-летний спортсмен одержал 27 побед, 20 из которых — нокаутом, одно поражение, и один поединок был признан несостоявшимся.

Валлиш — чемпион Европы по версии WBO в полутяжелом весе. На счету 35-летнего спортсмена 22 победы и четыре поражения.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/855351-saitov-rasskazal-o-silnykh-kachestvakh-gassieva-pered-boem-s-vallishem

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Виктория Кравченко все материалы автора

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