Садальский предложил Хабибу выходить на поединки в рубашке

Известный актер Станислав Садальский прокомментировал слова бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, который потребовал запрета на постановку в Дагестане спектакля "Охота на мужчин".
👍🏾Спасибо, Хабиб, за мужество, потребуй от судей, что вы не бегали в клетке полуголыми, хотя бы рубашки надели 🗣Российский боец смешанных единоборств Хабиб раскритиковал за откровенность проведенный в Дагестане спектакль "Охота на мужчин" В спектакле присутствует с цена с раздетой женщиной, что вызвало его недовольство. Сила России в её многоконфессиональности и многонациональности при одном условии - власть обязана обеспечить защиту населения от безнравственности, порнографии, садизма, человеконенавистничества в искусстве, на сцене, т.п. Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам, потребуй пожалуйста от судей чтобы все бойцы, хотя бы рубахи надели!. Госдуме то же =надо с этим срочно разобраться Спасибо, Хабиб, за мужество и внимание к драматическим спектаклям #занравственность
Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 26 Фев 2019 в 6:47 PST
- Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам. Потребуй, пожалуйста, от судей чтобы все бойцы, хотя бы рубахи надели!, - написал Садальский в Инстаграме. - Госдуме тоже надо с этим срочно разобраться. Спасибо, Хабиб, за мужество и внимание к драматическим спектаклям.
После замечания Хабиба актер и продюсер спектакля Иван Жидков принес извинения.