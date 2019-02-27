Садальский предложил Хабибу выходить на поединки в рубашке

Известный актер Станислав Садальский прокомментировал слова бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, который потребовал запрета на постановку в Дагестане спектакля "Охота на мужчин".

- Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам. Потребуй, пожалуйста, от судей чтобы все бойцы, хотя бы рубахи надели!, - написал Садальский в Инстаграме. - Госдуме тоже надо с этим срочно разобраться. Спасибо, Хабиб, за мужество и внимание к драматическим спектаклям.

После замечания Хабиба актер и продюсер спектакля Иван Жидков принес извинения.