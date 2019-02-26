"Директ завален угрозами". Актер "Охоты на мужчин" извинился перед Дагестаном после критики Нурмагомедова

Актер и продюсер Иван Жидков ответил на критические замечания российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес спектакля "Охота на мужчин", который прошел в Махачкале 23 февраля. 30-летнему бойцу смешанного стиля не понравилась сцена эротического характера.

– Иван Жидков, актер и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте Хабиб Нурмагомедов, – написал Жидков в Инстаграме. – От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать "чернуху".

Эта классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель – делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс.

Директ завален угрозами. Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но все же… У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем , но мы не учли, что все так строго. Нас пригласили, мы с радостью приехали. То, что произошло, думаю, заставит задуматься о цензуре многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане. Еще разприносим свои извинения! P.s. Всем мир.