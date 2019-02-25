Хабиб снова требует запрета в Дагестане. На этот раз - спектакля

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов​ в Инстаграме призвал запретить постановку в Дагестане спектакля "Охота на мужчин". По его мнению, спектаклб противоречит чести и достоинству народа республики.

Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я еще раз хочу отметить, у нас!

Дагестан - это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это?

Дагестан - это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к нам!" - написал Хабиб в Инстаграме.

Ранее Нурмагомедов добился отмены концертов Егора Крида в Дагестане (музыкант сам отменил концерты после угроз в соцсетях, начавшихся после критики Хабиба). Также боец призвал к запрету ночных клубов.

Брат Хабиба Мухаммад Нурмагомедов в комментариях к видео в инстаграме написал: "Неужели в этом зале не было ни одного мужчины, который бы вышел на сцену и выгнал их оттуда пинками?".

Хабиб там же в комментариях добавил: "Поверьте мне, еще остались потомки Имама Шамиля, просто самого Шамиля нету, вот в чем беда. Пусть Аллах поможет нам всем и наставит нас всех на истинный путь".