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Хабиб снова требует запрета в Дагестане. На этот раз - спектакля

Комментарии Хабиба и Мухаммада Нурмагомедовых.
Комментарии Хабиба и Мухаммада Нурмагомедовых.
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов​ в Инстаграме призвал запретить постановку в Дагестане спектакля "Охота на мужчин". По его мнению, спектаклб противоречит чести и достоинству народа республики.

Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я еще раз хочу отметить, у нас!

Дагестан - это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это? 

Дагестан - это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к нам!" - написал Хабиб в Инстаграме.

Ранее Нурмагомедов добился отмены концертов Егора Крида в Дагестане (музыкант сам отменил концерты после угроз в соцсетях, начавшихся после критики Хабиба). Также боец призвал к запрету ночных клубов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несёт ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я ещё раз хочу отметить у НАС. Дагестан - это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия ни кто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто ,вообще, отвечает за это? Дагестан - это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ. #ДагестанПроснись

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 25 Фев 2019 в 8:29 PST

 

Брат Хабиба Мухаммад Нурмагомедов в комментариях к видео в инстаграме написал: "Неужели в этом зале не было ни одного мужчины, который бы вышел на сцену и выгнал их оттуда пинками?".

Хабиб там же в комментариях добавил: "Поверьте мне, еще остались потомки Имама Шамиля, просто самого Шамиля нету, вот в чем беда. Пусть Аллах поможет нам всем и наставит нас всех на истинный путь".

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