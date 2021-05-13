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«С кем угодно, в любое время, в любом месте». Чимаев готов к бою с любым соперником

02:53
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Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что готов к поединку с любым соперником.

«С кем угодно, в любое время, в любом месте, когда я в порядке буду разбивать все и всех», — написал Чимаев в Instagram.

На счету 26-летнего Чимаева 9 досрочных побед и 0 поражений. Последний бой он провел в сентябре в Вегасе, где он одним ударом нокаутировал Джеральда Меершерта за 17 секунд.

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