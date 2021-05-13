Кадыров: «Никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом РФ или Дагестана»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что считает бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова проектом промоушена.

«Хабиб — хороший спортсмен, но он проект UFC. Он — стопроцентный проект, потому что они в хороших отношениях с Даной Уайтом, и... Хорошие бои там бывают. Если кто-то даже пропустил бой, то его сразу снимают с рейтинга, а его [Хабиба] никогда не снимали с рейтинга. Он даже сам знает, что он — проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации или Дагестана, или не знаю еще как там... Поэтому он, четко зная на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом не допуская ошибок. Факт остается фактом — он является проектом UFC. Я так считаю, и я думаю, что он сам тоже согласится», — заявил Кадыров.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы в октябре прошлого года над американцем Джастином Гэтжи. Он остановился на рекорде 29 побед, 0 поражений.