Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, стоит ли ждать реванша против Магомеда Исмаилова.

— От раунда к раунду я видел, как он сдыхал, — цитирует Емельяненко vseprosport.ru. — Есть отношение бойца, что нельзя создавать имитацию боя. Должны быть какие-то связки. Как в анекдоте, когда в больнице судья говорит бойцу: «Я вас сейчас в стойку подниму». Надо было раньше! А Исмаилов там ничего не создавал.

Никто не сдался, а бой остановили из-за какой-то глупости: рассечения. Я был готов продолжать поединок. Встал и даже дышал, будто пробежал всего 300 метров. А передо мной дальше марафон еще открывался.

— Реванша ждать?

— Да, только не сразу, а через несколько боев. Я знаю, что делать с ним дальше. Рвать его буду. Но все-таки в смешанных единоборствах эту возню надо искоренять. Это не то, что нравится людям. Я придумал такую версию: первый раунд — бокс, второй — борьба, третий — ММА. И ограничение на борьбу. Либо нужно делать раунды без временных ограничений, чтобы люди видели, как они «умирают».

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом на турнире.