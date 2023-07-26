Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:40

Руслан Титов рассказал, за счет чего Порье победит Гейджи в реванше

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации MMA Московской области Руслан Титов предполагает, что второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-7) одолеет Джастина Гейджи (24-4) за счет своих навыков в технике.

«Я думаю, что Порье заберет победу в третьем-четвертом раундах, потому что Гейджи более прямолинейный, а Порье более технически оснащенный. Технических навыков ему хватит, чтобы победить.
Будет ли победитель драться с Махачевым? Пока вопрос. Я думаю, что с Махачевым пока не дадут бой», — сказал Титов «СЭ».

Также Титов считает, что экс-чемпион полутяжелого веса UFC Ян Блахович (29-9) сумеет победить экс-чемпиона в среднем весе Алекса Перейру (7-2).

«Я думаю, что Блахович выиграет. Он физически одареннее и технически неплохо оснащен, у Перейры не хватит кондиций», — отметил Титов.

Турнир UFC 291 состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

0
Читайте также
Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes
Российская фигуристка рассказала, как ей не хватало денег на хлеб
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майкл Биспинг: «Аспиналл сделает с Джоном Джонсом то же самое, что и с Тыбурой»

Мендес ответил Волкановски: «Махачев ни от кого не убегает»
Новости
RSS RSS
Все новости