Руслан Титов рассказал, за счет чего Порье победит Гейджи в реванше

Вице-президент Федерации MMA Московской области Руслан Титов предполагает, что второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-7) одолеет Джастина Гейджи (24-4) за счет своих навыков в технике.

«Я думаю, что Порье заберет победу в третьем-четвертом раундах, потому что Гейджи более прямолинейный, а Порье более технически оснащенный. Технических навыков ему хватит, чтобы победить.

Будет ли победитель драться с Махачевым? Пока вопрос. Я думаю, что с Махачевым пока не дадут бой», — сказал Титов «СЭ».

Также Титов считает, что экс-чемпион полутяжелого веса UFC Ян Блахович (29-9) сумеет победить экс-чемпиона в среднем весе Алекса Перейру (7-2).

«Я думаю, что Блахович выиграет. Он физически одареннее и технически неплохо оснащен, у Перейры не хватит кондиций», — отметил Титов.

Турнир UFC 291 состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.