Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:28

Майкл Биспинг: «Аспиналл сделает с Джоном Джонсом то же самое, что и с Тыбурой»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) проиграет Тому Аспиналлу (13-3).

«Я на 100 процентов верю, что Аспиналл станет чемпионом. Более того, я знаю, что он станет чемпионом, если не случится какой-нибудь травмы или чего-то ужасного, — сказал Биспинг в интервью Sky Sports. — Сейчас чемпион в тяжелом весе Джон Джонс, один из величайших в истории. Но я не думаю, что он может сравниться с Томом. Том сделает с Джоном то же самое, что он сделал с Тыбурой. Никто не сможет остановить Тома Аспиналла.
Может быть, я предвзят. Может быть, я так говорю, потому что он мой товарищ. Может быть, я просто поддерживаю англичан. Называйте это как хотите, но я не думаю, что смотрю на мир сквозь розовые очки. Я действительно верю во все, что говорю.
Если Джонс уйдет, все будут говорить: «Он не хотел драться с Томом». Ты должен драться с лучшим проспектом. Выиграй пояс, победи GOAT [Стипе Миочича], а затем возьмись за топ-проспекта. А что еще остается? Если он сможет это сделать, то Джон Джонс, без сомнения, станет величайшим бойцом всех времен. Мне кажется, я достаточно убедительно излагаю свою позицию. Давай, Джон, поехали».

Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

1
0
Читайте также
Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes
Российская фигуристка рассказала, как ей не хватало денег на хлеб
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чарльз Оливейра рассказал, почему реванш с Махачевым не будет похож на первый бой

Руслан Титов рассказал, за счет чего Порье победит Гейджи в реванше
Новости
RSS RSS
Все новости