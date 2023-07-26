Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:04

Мендес ответил Волкановски: «Махачев ни от кого не убегает»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес ответил на сообщение чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (26-2), который написал, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) от него убегает.

«Ислам ни от кого не убегает. UFC выбирает ему соперников, не он. Ислам говорил это много раз. Я не решаю — я дерусь. Ислам хочет драться с Леоном [Эдвардсом]. В UFC никогда не предлагали ему Леона, но Ислам хотел бы с ним подраться. Ислам хочет бросить вызов самому себе и перейти в полусредний вес. Это наследие. Бой против Леона — это бой за наследие. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Мендес в своем подкасте.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
UFC
0
Читайте также
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Тактика 1-го тура РПЛ: Смолов — глубинный плеймейкер, свежая роль Мозеса и кризисные решения Федотова
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руслан Титов рассказал, за счет чего Порье победит Гейджи в реванше

Тактаров показал, как готовится одолеть Монсона на ринге РЕН ТВ
Новости
RSS RSS
Все новости