Мендес ответил Волкановски: «Махачев ни от кого не убегает»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес ответил на сообщение чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (26-2), который написал, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) от него убегает.

«Ислам ни от кого не убегает. UFC выбирает ему соперников, не он. Ислам говорил это много раз. Я не решаю — я дерусь. Ислам хочет драться с Леоном [Эдвардсом]. В UFC никогда не предлагали ему Леона, но Ислам хотел бы с ним подраться. Ислам хочет бросить вызов самому себе и перейти в полусредний вес. Это наследие. Бой против Леона — это бой за наследие. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Мендес в своем подкасте.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.