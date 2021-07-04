Менеджер Хабиба готов поставить 1 миллион долларов на победу девушки-бойца в схватке с Макгрегором

Менеджер Хабиба Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз — готов поставить 1 миллион долларов на победу Кайлы Харрисон над Конором Макгрегором в схватке в партере.

«Я готов поставить $ 1 миллион на то, что Кайла Харрисон засабмиттит Конора Макгрегора на земле», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

31-летняя Харрисон — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо (2012, 2016) в весовой категории до 78 кг. В ММА она провела 10 боев и во всех победила (лишь два дошли до решения судей). Харрисон выступает в промоушене PFL.