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Сергей Павлович: «Я в первый раз в жизни играл в автоматы, и какой-то засранец заснял на видео»

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес Сергей Павлович (18-1) прокомментировал видео в сети, на котором он накануне боя с Кертисом Блейдсом (17-4) играет в игровые автоматы.

«На самом деле я никогда в жизни не играл в автоматы, и мне мой друг говорит: «На 100 долларов. Сыграй!» Ну я чуть поиграл и какой-то засранец заснял на видео. В первый раз в жизни играл в автоматы. Сначала выиграл. Думаю, еще чуть выиграю. И потом все проиграл», — сказал Павлович на пресс-конференции UFC.

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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