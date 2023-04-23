Сергей Павлович: «Я в первый раз в жизни играл в автоматы, и какой-то засранец заснял на видео»

Российский тяжеловес Сергей Павлович (18-1) прокомментировал видео в сети, на котором он накануне боя с Кертисом Блейдсом (17-4) играет в игровые автоматы.

«На самом деле я никогда в жизни не играл в автоматы, и мне мой друг говорит: «На 100 долларов. Сыграй!» Ну я чуть поиграл и какой-то засранец заснял на видео. В первый раз в жизни играл в автоматы. Сначала выиграл. Думаю, еще чуть выиграю. И потом все проиграл», — сказал Павлович на пресс-конференции UFC.

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.