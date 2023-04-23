Реакция бойцов на победу Павловича над Блейдсом: «Он побьет Джона Джонса»

Профессиональные бойцы отреагировали в соцсетях на доминирующую победу россиянина Сергея Павловича (18-1) над американцем Кертисом Блейдсом (17-4) техническим нокаутом в первом раунде.

Белал Мухаммад: «Воу! Скорость и мощь этих парней на сумасшедшем уровне!»

Кейси О'Нил: «Черт, он пугает!»

Гилберт Бернс: «Воу! Эти парни настоящие претенденты».

Нико Прайс: «Какие же мощные бомбы в этих руках!»

Коди Дарден: «Павлович — настоящий претендент на титул. Он готов сражаться за пояс!»

Джаред Вандераа: «Черт! Какая сила у Сергея!»

Белал Мухаммад: «Как можно быть таким большим, быстрым и точным?»

Крис Кертис: «Вот почему я НИКОГДА не ставлю на бои тяжеловесов... Все может решить один удар».

Мэтт Браун: «Сергей побьет Джона Джонса».

Али Абдель-Азиз: «Павлович — лучший тяжеловес на планете».

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.