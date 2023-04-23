Сергей Павлович: «Я еще раньше мог закончить бой»

Российский тяжеловес Сергей Павлович (18-1) сообщил, что мог нокаутировать американца Кертиса Блейдса (17-4) раньше, но хотел продышаться.

«Я рассчитывал на все пять раундов, — сказал Павлович на пресс-конференции. — Я был готов к пятираундовому бою, но, как показал бой, я попал, и зачем отпускать? Я решил воспользоваться возможностью.

Я еще раньше мог закончить бой. Я пару раз попал раньше, но не стал форсировать события, решил подвигаться, продышаться. Продышался, сейчас полчаса кашляю хожу (смеется).

Как долго я готов ждать титульного боя? Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну. Подождем".

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.