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11 октября, 21:44

«Это люди без мнения». Емельяненко обратился к тем, кто перестал верить в него после поражения от Дацика

Емельяненко обратился к недоброжелателям после поражения от Дацика
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко обратился к недоброжелателям, которые перестали верить в него после поражения от Вячеслава Дацика.

«Пусть начнут с себя. Пусть посмотрят в зеркало, пообщаются со своим отражением. Я не обращаю абсолютно никакого внимания на подобных людей и подобные высказывания. Куда ветер подует, туда и задницу направляют. Сегодня они за меня, завтра уже против меня. Это люди без мнения», — сказал Емельяненко «СЭ».

Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде первого раунда. Бой по правилам бокса проходил 24 сентября в Москве в лиге Hardcore.

Источник: https://youtube.com/shorts/DUq5p58iIcE?feature=share
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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