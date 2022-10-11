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11 октября, 19:44

Густафссон встретится с Сен-Прю в декабре на UFC 282

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе швед Александр Густафссон проведет бой с Овинсом Сен-Прю в турнире UFC 282. Об этом сообщает MMA Junkie cо ссылкой на свои источники.

На счету Густафссона в ММА 18 побед и 8 поражений. В июле в турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне Густафссон техническим нокаутом уступил Никите Крылову. 35-летний Густафссон не побеждал с мая 2017 года.

В активе 39-летнего Сен-Прю 26 побед и 16 поражений. В мае на UFC 274 Сен-Прю раздельным решением судей выиграл у бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Маурисио Руа.

Турнир UFC 282 пройдет в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

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