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11 октября, 21:56

Александр Емельяненко отреагировал на пессимистичный прогноз Камила Гаджиева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на критику Камила Гаджиева.

Ранее в интервью Sport24 президент промоушена AMC Fight Nights заявил, что основатель поп-ММА организации Arena Сергей Еркаев уничтожит Емельяненко в их предстоящем бою.

«Что я бы передал людям, которые перестали верить в меня после поражения от Дацика? Пусть начнут с себя. Пусть посмотрят в зеркало, пообщаются со своим отражением. Я не обращаю абсолютно никакого внимания на подобных людей и подобные высказывания. Куда ветер подует, туда и задницу направляют. Сегодня они за меня, завтра уже против меня. Это люди без мнения».

«Камил Гаджиев сказал, что уверен в победе Сергея Еркаева? Камил Гаджиев относится к той же категории людей, про которых я только что сказал», — резюмировал он.

Емельяненко и Еркаев возглавят турнир Arena, который состоится 6 ноября в Москве. 24 сентября в главном событии турнира Hardcore Boxing Емельяненко нокаутом на 13-й секунде уступил Вячеславу Дацику.

Источник: https://youtube.com/shorts/DUq5p58iIcE?feature=share
Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
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