Петр Ян — о Шоне О'Мэлли: «Он выглядит как девушка с дороги!»
Петр Ян резко отреагировал на внешний вид Шона О'Мэлли
Российский боец UFC Петр Ян обратился к американцу Шону О’Мэлли перед боем на UFC 280.
«Посмотрите на его вид: он как девушка с дороги!» — сказал Ян на пресс-конференции перед UFC 280. — Я могу забрать пояс у Стерлинга. Но сейчас цель — пудель».
Ян и О’Мэлли сразятся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.
В главном событии вечера Ислам Махачев подерется за вакантный пояс чемпиона легкого дивизиона против бразильца Чарльза Оливейра.
Источник: https://youtu.be/PDn3cD47V34
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