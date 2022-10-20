Российский боец UFC Петр Ян обратился к американцу Шону О’Мэлли перед боем на UFC 280.

«Посмотрите на его вид: он как девушка с дороги!» — сказал Ян на пресс-конференции перед UFC 280. — Я могу забрать пояс у Стерлинга. Но сейчас цель — пудель».

Ян и О’Мэлли сразятся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

В главном событии вечера Ислам Махачев подерется за вакантный пояс чемпиона легкого дивизиона против бразильца Чарльза Оливейра.