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Сегодня, 18:10

Петр Ян — о Шоне О'Мэлли: «Он выглядит как девушка с дороги!»

Петр Ян резко отреагировал на внешний вид Шона О'Мэлли
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский боец UFC Петр Ян обратился к американцу Шону О’Мэлли перед боем на UFC 280.

«Посмотрите на его вид: он как девушка с дороги!» — сказал Ян на пресс-конференции перед UFC 280. — Я могу забрать пояс у Стерлинга. Но сейчас цель — пудель».

Ян и О’Мэлли сразятся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

В главном событии вечера Ислам Махачев подерется за вакантный пояс чемпиона легкого дивизиона против бразильца Чарльза Оливейра.

Источник: https://youtu.be/PDn3cD47V34
Петр Ян
UFC
ММА
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