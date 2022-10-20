Оливейра сделал заявление о возможном бое против пиковой версии Хабиба

Бразильский легковес Чарльз Оливейра порассуждал на тему гипотетического противостояния с завершившим карьеру россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Как бы сложился бой против пиковой версии Хабиба? Мы можем это выяснить, если этот человек вернется и подерется, — сказал Оливейра на пресс-конференции UFC 280, отвечая на вопрос «СЭ». — Он заслуживает уважения за то, что сделал для спорта, но он должен вернуться и подраться. Лишь тогда выясним».

На турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби, Оливейра встретится с другом и спарринг-партнером Нурмагомедова Исламом Махачевым. На кону вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе.