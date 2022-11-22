Ислам Махачев — о поп-боксе: «Я бы даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев на встрече в Махачкале раскритиковал развлекательные поединки по поп-боксу.
— Сейчас стало модным из ММА переходить в бокс, вот как Магомед Исмаилов, многие другие. Есть ли у тебя в планах выступить в боксе когда-нибудь?
— Нет таких планов. Каждый должен заниматься своим делом, я боец ММА и буду продолжать в этом виде спорте.
— А если большой гонорар?
— Нет. У меня с деньгами нет проблем, друзей много, у кого есть деньги. Если нужны будут, то [помогут]. За деньгами я не буду идти туда. Какой бокс ты имеешь в виду, я тоже понял. Это не наше дело, такие вещи, которые они там себе позволяют — я бы даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать.
22 октября Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приемом на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе