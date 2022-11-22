Тайла Сантос: «Валентина Шевченко убегает, ей страшно»

Девушка-боец ММА из Бразилии Тайла Сантос считает, что чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко боится ее.

«Мы просили о бое снова и снова, на самом деле просили о реванше. Тьяго [Окамура, менеджер] поговорил с Миком [Мейнардом] и UFC, сообщил им, что я здорова и тренируюсь. Говорили даже, что Валентина убегает. Она просила их о боях, но не против меня. Я тренируюсь и жду, но было трудно получить бой. Я хотела реванш, но Валентина на это не согласилась. Судя по ее социальным сетям, она просто путешествует.

Все девушки говорят, что Валентина — монстр, но я уже говорила, что у нее нет борьбы. Я показала, что нет причин бояться ее. Я знала, что она не согласится на реванш после этого боя. Я все равно вызвала ее, но знала, что она не рискнет потерять пояс. Она не дала мне реванш после того, как я показала, что она не так хороша. Ей страшно", — приводит слова Сантос MMA Junkie.

Валентина Шевченко победила Тайлу Сантос раздельным решением судей 11 июня на турнире UFC 275.