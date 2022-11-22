Вагабов предрек Исмаилову победу над Шлеменко

Боец ММА Вагаб Вагабов считает, что Магомед Исмаилов победит Александра Шлеменко в бое 3 декабря в рамках турнира RCC 13.

«Магомед — мой близкий друг. Сегодня он на голову на голову сильнее, чем его оппонент. В борьбе, само собой, он на две головы выше. На ручках он взрывнее. Да, есть какие-то огрехи, в стойке в плане ног, но я думаю, проблем не составит», — приводит слова Вагабова РЕН ТВ.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.