Махачев поддержал Царукяна после поражения на турнире UFC Vegas 57

Российский боец UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев поддержал армянина Армана Царукяна после поражения поляку Матеушу Гамроту на турнире UFC Vegas 57.

«Это были ММА высокого класса. Поздравление Гамроту, отличное выступление. Выше голову, Арман, у тебя большое будущее», — написал Махачев в Twitter.

Царукян прервал серию из 5 побед подряд, до этого он проигрывал в UFC только Махачеву.

У 25-летнего Царукяна 21 бой в ММА, из них он одержал 18 побед (7 нокаутом, 5 болевым и 6 решением) и потерпел 3 поражения.