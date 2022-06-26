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Арман Царукян: «Считаю, я выиграл три раунда, выиграл бой»

Царукян не считает, что он проиграл Гамроту на турнире UFC Vegas 57
Никита Горшенин
Корреспондент
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Армянский боец Арман Царукян прокомментировал поражение от поляка Матеуша Гамрота на турнире UFC Vegas 57.

Армянин проиграл решением судей со счетом 48:47, 48:47, 48:47.

«Не знаю, что произошло. Я провел хороший лагерь... Я должен был подраться лучше, я знаю мои возможности. Это был мой первый пятираундовый бой. Я буду работать над моими ошибками, извиняюсь перед своими болельщиками, моими земляками из Армении. Думаю, все равно я выиграл этот бой, я выиграл три раунда, не знаю, что думали судьи. Я вернусь, я еще молод. Я не могу проигрывать, я знаю, что я лучше...», — сказал Царукян в интервью после боя.

Таким образом, 25-летний спортсмен прервал серию из 5 побед подряд.

У Царукяна 21 бой в ММА, из них он одержал 18 побед (7 нокаутом, 5 болевым и 6 решением) и потерпел 3 поражения.

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