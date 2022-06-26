Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поединок между Царукяном и Гамротом на турнире UFC Vegas 57

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на бой Армана Царукяна против Матеуша Гамрота на турнире UFC Vegas 57.

Поединок закончился победой Гамрота — 48:47, 48:47, 48:47.

«Хочу смотреть еще 5 раундов такого боя. Какой же отличный поединок, вау. Отличный матчмейкинг, Шон Шелби», — написал Нурмагомедов в Twitter.

У 25-летнего Царукяна 20 боев в ММА, из них он одержал 18 побед (7 нокаутом, 5 болевым и 6 решением) и потерпел 2 поражения.

У 31-летнего Гамрота 22 боя, из них 20 побед, одно поражение и еще один бой признан несостоявшимся.