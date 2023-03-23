Бенил Дариуш: «Гэтжи победил бы Хабиба, если бы дрался терпеливо»

Топовый легковес Бенил Дариуш поделился мнением о победе Джастина Гэтжи над Рафаэлем Физиевым.

«Какой бой получился, а? Я так рад за Джастина, но в то же время сочувствую Физиеву, он так много работал, — сказал Дариуш в интервью Submission Radio. — Я суперсчастлив за Джастина, мне понравилось, что он сделал в этом бою. Когда Джастин терпелив — это абсолютный монстр, его очень тяжело побить.

Его поражение Чарльзу и даже Хабибу… Джастин проиграл, потому что был нетерпеливым. Если бы он проявил терпение с Хабибом, проявил бы терпение с Чарльзом, он выиграл бы оба этих боя. Его выступление с Физиевым было очень-очень хорошим, может быть, лучшим в карьере».