Российский боец PFL Мохнаткина сравнила спарринги с мужчинами и женщинами

Российский боец PFL Марина Мохнаткина сравнила спарринги с мужчинами и женщинами.

«Конечно, тренировки были сложнее, потому что ты полностью выполняешь физическую нагрузку, как мужчина. Меня это никак не смущала, я не придавала этому значения и отталкивалась от того, что есть. Сейчас я тренируюсь в Вегасе в клубе Syndicate MMA. Там очень много девушек, и я сделала вывод, что с ними нужно работать. С женщинами совершенно другая работа. Они намного агрессивнее в спаррингах, потому что мужчины тебя чуть-чуть жалеют и где-то недорабатывают. У женщин совсем другая манера. Я почувствовала эту разницу и поняла, что нужно миксовать и работать и с женщинами, и с мужчинами. Сейчас у меня есть такая возможность», — цитирует Мохнаткину MMA.Metaratings.ru.

Ранее Мохнаткина рассказала, что на данный момент тренируется в Лас-Вегасе с возлюбленным Сергеем Спиваком.