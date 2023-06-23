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Сегодня, 12:21

Раджабов рассказал, что в PFL мог получать в три раза больше, чем в UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Таджикский боец UFC Лоик Раджабов заявил, что мог бы зарабатывать больше, если бы остался в лиге PFL.

«В гонорарах я потерял. В PFL у меня был неплохой контракт и предлагали в три раза больше, чем в UFC. Но я хотел драться в UFC, потому что здесь собраны лучшие бойцы. Хотел выступать с лучшими», — цитирует Раджабова «РБ Спорт».

Раджабов дебютировал на UFC 285 с победы над Эстебаном Рибовичем (11-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/loik-radzhabov-v-pfl-mne-predlagali-v-tri-raza-bol-she-chem-v-ufc/
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