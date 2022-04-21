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Сегодня, 13:26

Боец Хандожко: «Чимаев имеет сердце чемпиона, это нельзя натренировать»

Сергей Хандожко поделился мнением о Чимаеве
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боец ММА Сергей Хандожко поделился мнением о полусредневесе Хамзате Чимаеве.

«Он классный парень. Я с ним познакомился еще в Швеции, когда готовился к своему первому бою в UFC. Он мне помог и с залом, и с весогонкой. Еще тогда он производил впечатление хорошего и воспитанного парня, а здесь я убедился в этом еще раз. Он очень трудолюбивый, постоянно пашет в зале. Все профессионалы пашут, но не так как Хамзат. Думаю, у него самые хорошие перспективы в этом весе и огромные шансы стать чемпионом. Просто ему нужно сделать выводы из боя с Бернсом.

Думаю, в следующих боях он будет более дисциплинированным, а чтобы побеждать, у него всё есть: хорошая ударка, борьба, кардио и сердце чемпиона. Он может идти вперёд, когда устал и нет сил. Можно что угодно натренировать, кроме этого качества. Оно либо есть, либо нет», — приводит слова Хандожко MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 24 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC FightNight 205 Хандожко проведет поединок с американцем Дуайтом Грантом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/articles/khodil-na-kostylyakh-i-gotov-byl-pit-antidepressanty-khandozhko-o-depressii-chimaeve-i-rabote-s-detm/
Хамзат Чимаев
UFC
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