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Сегодня, 13:29

Майк Тайсон о Чимаеве: «Он выглядит хорошим парнем, но отчасти он психопат»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон вместе с комментатором UFC Джо Роганом обсудил прошедший поединок между Хамзатом Чимаевым (11-0) и Гилбертом Бернсом (20-5).

«Я знаю этого парня. Он выглядит хорошим парнем, но отчасти он психопат», — сказал Тайсон в своем подкасте Hotboxin'.

«Полный психопат, — добавил Роган. — Он только что победил Гилберта Бернса. Это был близкий и при этом очень зрелищный бой. Некоторые люди даже думали, что Гилберт победил. Некоторые из моих очень хороших друзей написали мне, что Гилберт выиграл бой. Это было первым испытанием для Хамзата. Гилберт уронил его своей пушкой».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Майк Тайсон
Хамзат Чимаев
UFC
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