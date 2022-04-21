Али Абдель-Азиз рассказал, когда Сехудо вернется в UFC

Известный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Камару Усмана (20-1), Генри Сехудо (16-2), Джастина Гейджи (23-3), Ислама Махачева (22-1) и ряда других бойцов сообщил, что возвращение бывшего двойного чемпиона UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Сехудо запланировано на осень.

«Одна из самых изумительных мыслей, о которой я сейчас думаю, — это возвращение Генри Сехудо в октябре-ноябре этого года. Генри вернется, чтобы снести пару голов», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Ранее Сехудо писал в Twitter, что хочет подраться с Конором Макгрегором (22-6), Александром Волкановски (23-1), Алджамейном Стерлингом (21-3) или Ти Джеем Диллашоу (17-4).

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.