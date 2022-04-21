Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:31

Али Абдель-Азиз рассказал, когда Сехудо вернется в UFC

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Известный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Камару Усмана (20-1), Генри Сехудо (16-2), Джастина Гейджи (23-3), Ислама Махачева (22-1) и ряда других бойцов сообщил, что возвращение бывшего двойного чемпиона UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Сехудо запланировано на осень.

«Одна из самых изумительных мыслей, о которой я сейчас думаю, — это возвращение Генри Сехудо в октябре-ноябре этого года. Генри вернется, чтобы снести пару голов», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Ранее Сехудо писал в Twitter, что хочет подраться с Конором Макгрегором (22-6), Александром Волкановски (23-1), Алджамейном Стерлингом (21-3) или Ти Джеем Диллашоу (17-4).

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Генри Сехудо
UFC
0

Читайте также

Мир тенниса разругался из-за отстранения россиян от Уимблдона
«Это удивительно. Снова». Овечкин повторил великий рекорд Гретцки и Босси
ЦСКА — «Металлург»: команда Федорова докажет, что поражение было случайностью
В России за сутки выявили 8875 новых случаев заражения коронавирусом
Что будет, если не мыть овощи и фрукты из магазина?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Царукян: «Махачев станет чемпионом, а потом я отберу у него пояс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости