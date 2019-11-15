Российский боец ММА получил 4 года колонии за избиение прохожего

21-летний боец ММА Марк Белых получил четыре года колонии за избиение прохожего, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Два года получила 18-летняя приятельница российского спортсмена Екатерина Курлаева.

3 января 2019 года Белых и Курлаева в состоянии алкогольного опьянения атаковали 34-летнего прохожего. Белых повалил мужчину на землю и сел на него сверху, после чего нанес не меньше 5 ударов кулаками. Через час они снова увидели потерпевшего, после чего его снова избили. Курлаева несколько раз ударила его по голове совковой лопатой, а Белых избил руками, ногами и «неустановленным предметом».

Вину в совершении преступления подсудимые не признали.

Помимо тюремного срока, обвиняемые должны выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей.