Магомед Исмаилов рассказал, почему RCC — лучшая лига в России

Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) заявил, что в будущем он бы хотел и дальше выступать в RCC, а не в таких российских лигах, как AMC Fight Nights.

«RCC такая площадка, на которую ты заходишь, и ты уже не хочешь драться ни в Fight Nights, ни в какой-либо другой лиге, — сказал Исмаилов в интервью «СЭ». — Эта такая площадка, что вы говорите: «Fight Nights», а я говорю: «Нет, не буду, не хочу». Тем более сейчас с их правилами... RCC меня будет интересовать в будущем. Если думать о своих выступлениях, то RCC номер один. Разница во всем. В RCC густо подходят ко всему, с аппетитом. У RCC, по всей видимости, есть такие возможности, и при этом их отношение... Я чувствую себя звездой, когда работаю с RCC. С другими площадками такого не чувствовал. Я же делаю главные бои вечера. Я хочу себя чувствовать как человек, который дерется в главных боях. RCC дает мне это».

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов должны подраться 27 августа в лиге RCC в Екатеринбурге.